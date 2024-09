Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la quarta giornata di Serie A

La Serie A è tornata, il che significa anche un nuovo inizio per il Fantacalcio. Ecco alcuni giocatori consigliati, uno per ogni ruolo, insieme a un nome da considerare per il Fantacalcio Mantra.

Portiere – Milinkovic Savic: Questo portiere è un’ottima scelta non solo come modificatore, ma anche per la potenzialità di mantenere la porta inviolata. Il Lecce, infatti, sta avendo molte difficoltà in attacco, il che potrebbe favorire la sua abilità di collezionare clean sheet.

Difensore – Cambiaso: Sotto la guida di Thiago Motta, Cambiaso è diventato un elemento chiave della squadra. Giocando come esterno alto nel modulo 4-2-3-1, ha la possibilità di accumulare bonus, grazie alla sua propensione ad attaccare e contribuire in fase offensiva.

Centrocampista – Neres: Dopo alcuni segnali promettenti, Neres è pronto a dimostrare il suo valore. Con una maglia da titolare in Cagliari, ha molte possibilità di aggiungere nuovi bonus alla sua già crescente lista. Le aspettative sono alte, e i fantallenatori sperano in un intervento decisivo.

Attaccante – Leao: Quando Leao viene stimolato, ha la capacità di mostrare il meglio di sé. Non sottovalutiamo la sua capacità di segnare: ha già ritrovato la rete nel match contro la Lazio e ha l’opportunità di continuare a segnare contro una difesa del Venezia che può rivelarsi vulnerabile.

Infine, per il Fantacalcio Mantra, un nome interessante è McTominay (M/C). Anche se dovesse entrare in campo dalla panchina, i suoi inserimenti potrebbero rivelarsi molto pericolosi per la squadra avversaria, il Cagliari. La sua versatilità nel giocare come centrocampista, ma anche come centrocampista centrale, lo rende una scelta attraente e concreta.

In sintesi, queste scelte possono offrire ai fantallenatori un vantaggio significativo nel corso della stagione, considerando le performance recenti dei calciatori e le loro possibili prospettive nei prossimi incontri. La chiave sarà monitorare attentamente le condizioni e le strategie delle diverse squadre, mentre il campionato si sviluppa.