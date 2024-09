Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 5ª giornata di Serie A

Il ritorno della Serie A segna il ritorno del Fantacalcio, e ci sono alcuni giocatori consigliati per massimizzare le probabilità di successo. Ecco le scelte per ogni reparto, inclusi nomi che possono fare la differenza nel Fantacalcio Mantra.

Portiere: Carnesecchi. La sua fase difensiva è migliorata notevolmente dopo la partita contro l’Arsenal, e ci sono buone possibilità di mantenere la rete inviolata nel prossimo match contro il Como.

Difensore: Gosens. È paragonabile a un attaccante aggiunto, poiché spesso si trova in area vicino a Kean, invece di limitarsi a calciare punizioni. La sua notevole fisicità gli consente di prevalere nel duello con Lazzari sulla corsia laterale.

Centrocampista: Maldini. Rappresenta una minaccia costante, creando opportunità sia tramite assist che conclusioni da fuori area. Il Bologna ha subito 5 gol nelle ultime due trasferte, il che lo rende ancora più pericoloso.

Attaccante: Krstovic. Attualmente è il primo per big chance fallite e per tiri in porta in tutta la Serie A. Questa statistica è particolarmente significativa, considerando che giocherà in casa e sarà rigore contro un Parma che ha già concesso 7 gol in 4 partite.

Per l’opzione Mantra, si consiglia Oristanio (W/T/A). È alla ricerca di un riscatto e la sua versatilità lo rende un’opzione interessante per chi adotta moduli con trequarti ampie. È un giocatore da tenere d’occhio.

Questi consigli offrono una panoramica utile per la formazione del Fantacalcio, contribuendo a sfruttare al meglio il potenziale dei giocatori in campo. Con la ripresa della Serie A, è fondamentale scegliere con attenzione per ottenere i risultati desiderati nel gioco.