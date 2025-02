Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 27ª giornata di Serie A

Torna la Serie A e con essa il Fantacalcio, con alcune scelte consigliate per ogni reparto. Per la porta, si consiglia Carnesecchi dell’Atalanta, che ha l’opportunità di ottenere una vittoria casalinga contro il Venezia e di conquistare un clean sheet, fondamentale per il morale della squadra. Tra i difensori, spicca Gosens, che, grazie alle assenze di Kean e Gudmundsson, potrà avanzare a tutta fascia per sfruttare al meglio la partita contro il Lecce.

Nel settore dei centrocampisti, Pulisic è un nome da tenere d’occhio: dopo essere rimasto fuori nella partita contro il Bologna, deve dimostrare il suo valore nel match contro la Lazio, dove il Milan non può assolutamente permettersi passi falsi. Infine, per il reparto attaccanti, Kolo Muani appare come l’unico in grado di dare una scossa alla squadra, contribuendo con bonus in quasi tutte le sue apparizioni; vista la fragilità difensiva del Verona, potrebbe rivelarsi un grande protagonista.

Un nome da considerare per il Fantacalcio Mantra è Ndoye del Bologna, decisivo in passato contro Torino e Milan; ora, con l’imminente incontro contro il Cagliari, è difficile non puntare su di lui nuovamente. Le scelte suggerite possono fornire un vantaggio nelle prossime competizioni di Fantacalcio.