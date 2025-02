Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 25ª giornata di Serie A

Torna la Serie A e con essa il Fantacalcio. Ecco i consigli per il prossimo turno, uno per ogni reparto, più un nome da considerare per il Fantacalcio Mantra.

Portiere: Maignan deve riscattarsi dopo l’errore in Champions e ha l’occasione ideale contro un Verona che ha mostrato difficoltà contro le squadre di vertice.

Difensore: Gosens, grazie al suo straordinario fisico, potrebbe sopraffare il nuovo acquisto Smolcic. I suoi inserimenti in area potrebbero generare occasioni, come dimostrato a San Siro con il rigore procurato.

Centrocampista: Orsolini partirà dalla panchina, ma la sua qualità lo rende imprescindibile. Può rivelarsi un fattore decisivo nella ripresa, dimostrandosi una scheggia impazzita.

Attaccante: De Ketelaere è in cerca di riscatto dopo non aver collezionato bonus dalla 17^ giornata. Senza Lookman e Maldini, è chiamato a un importante cambio di passo contro il Cagliari. Sarà questa l’occasione per rialzarsi?

Nome Mantra: Barella (C, Inter) è un giocatore simbolo per le partite di cartello. Non segna dal netto 0-6 contro la Lazio, rendendo questa partita contro il Napoli ideale per ritrovare il gol e far sentire la sua presenza.

Questi consigli sono forniti da Fantacalcio.it per Adnkronos.