Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 22a giornata di Serie A

Torna la Serie A e con essa il Fantacalcio. Ecco i consigli su un giocatore per reparto e un nome per il Fantacalcio Mantra.

Portiere – Maignan: Dopo quattro partite senza clean sheet, torna a indossare i guanti in un contesto di Champions. La situazione del Parma potrebbe favorirlo, permettendogli di mantenere la porta inviolata.

Difensore – Martin: Leader in Serie A per passaggi chiave, ha però collezionato solo un assist fino all’ottava giornata. Il Monza tende a concedere occasione, quindi potrebbe essere la giornata giusta per Martin.

Centrocampista – Saelemakers: La Roma non vince in trasferta da nove mesi. Saelemakers potrebbe essere una scelta strategica, visto che in una delle ultime trasferte, a Bologna e da ex, ha segnato. Potrebbe anche beneficiare delle giocate di Kamara e Touré.

Attaccante – Lookman: Nonostante sembri strano, l’ultima rete di Lookman in trasferta risale alla tredicesima giornata, a Parma. È fondamentale un suo ritorno al gol contro un Como che, nonostante l’entusiasmo, mostra fragilità.

Nome Mantra – Oristanio (W/T/A, Venezia): Con le giuste condizioni, Oristanio può risultare decisivo, avendo già segnato un +3 nell’andata del campionato con il Venezia.

Questi giocatori potrebbero rivelarsi cruciali per il Fantacalcio, mentre la Serie A promette emozioni e sorprese.