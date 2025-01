Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 21ª giornata di Serie A

Torna la Serie A e con essa il Fantacalcio, con utili consigli sui giocatori da schierare in vista delle partite. Ecco le proposte per ogni reparto, con un nome aggiuntivo per il Fantacalcio Mantra.

Portiere – Svilar: Con l’arrivo di Ranieri, Svilar sta guadagnando voti positivi e ha visto diminuire i malus. Il clean sheet contro il Genoa appare alla sua portata, facendo di lui un’opzione da considerare seriamente.

Difensore – Hien: La prestazione dell’andata è stata notevole, il che rende Hien una scelta obbligata anche per il ritorno. Ha la possibilità di mettere in difficoltà Lukaku, con un voto eccellente in arrivo, fondamentale per il modificatore di squadra.

Centrocampista – Orsolini: Dopo aver ritrovato un posto da titolare e un buon stato d’animo, Orsolini ha l’opportunità di brillare contro il Monza. La ricerca di un gol che manca dalla 14^ giornata sembra alla sua portata, il che lo pone come un elemento da tenere d’occhio.

Attaccante – Piccoli: Piccoli, ex della partita, si trova in buona forma e si è dimostrato decisivo in situazioni simili, avendo già segnato a squadre come Monza, Verona e Genoa. L’obiettivo è ottenere un altro +3 in uno scontro diretto che potrebbe rivelarsi cruciale.

Nome Mantra – Da Cunha (W/T, Como): Sebbene giochi in una posizione più arretrata, Da Cunha si sta dimostrando un ingranaggio prezioso per i partecipanti al Fantacalcio Mantra. Contro l’Udinese rappresenta una valida opzione da schierare.

La combinazione di questi giocatori potrebbe rivelarsi vincente per chi partecipa al Fantacalcio, tenendo in considerazione le loro recenti prestazioni e le potenzialità nelle prossime partite. Fantacalcio.it, in collaborazione con Adnkronos, offre analisi e suggerimenti per massimizzare le possibilità di successo nel gioco.