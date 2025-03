Fanno irruzione in un negozio di animali: il video rivela ogni dettaglio delle loro azioni

Un video delle telecamere di sorveglianza di un negozio di animali ha rivelato un tentativo di furto ben pianificato da parte di tre uomini. In una scena scioccante, uno di loro ha finto di avere convulsioni per distrarre i dipendenti, mentre un complice ha cercato di rapire alcuni cuccioli. Il negozio, chiamato Perfect Pets a Centennial, in Colorado, era già stato preso di mira giorni prima, indicando che il furto non era un caso isolato. Nel video si vede come i rapinatori hanno agito con astuzia: mentre il finto malato giaceva a terra, i dipendenti, preoccupati per la sua sorte, hanno abbassato la guardia permettendo al complice di tentare il rapimento dei cuccioli.

La situazione ha destato grande preoccupazione, poiché i furti nei negozi di animali stanno diventando un fenomeno sempre più diffuso. Nonostante la distrazione, i dipendenti si sono accorti del furto e hanno cercato di fermare i ladri, ma purtroppo due cuccioli, tra cui due bulldog francesi, sono stati sottratti. Circa tre giorni dopo, una donna si è presentata nel negozio con uno dei cuccioli rapiti, affermando di averlo acquistato da un venditore ambulante per 1400 euro. Venuta a conoscenza del furto attraverso i media, ha immediatamente contattato il negozio e le autorità per restituire il cucciolo e fornire informazioni su chi le aveva venduto l’animale rubato. Questo episodio sottolinea l’importanza dell’attenzione e della collaborazione tra il pubblico e le autorità per contrastare tali crimini.