Fan scambiano Matty Healy per Tananai, la reazione del cantante

Oggi il nome di Matty Healy è finito trend topic su Twitter Italia perché nel bel mezzo del suo ultimo concerto ha fatto salire sul palco un paio di fan per limonarli. Fra loro anche un bacio con un uomo che ha immediatamente fatto il giro del web.

A rendere virale il nome di Matty Healy dei The 1975 sono stati però i fan di Tananai che – ad una prima vista – lo hanno scambiato per il loro idolo. Ed effettivamente la somiglianza c’è.

Lo stesso cantante di Sess0 Occasionale ha visto il video e ha così risposto: “Comunque ho visto un video di Matty Healy che bacia dei fan in bocca e raga anche io ho pensato fossi io“.

“Vorrei farti un esempio con qualcosa di italiano, tipo la pasta, ma ho paura di dire una c*zzata, quindi prendo questa via: se sei bravo a far le torte, magari sei anche bravo a cucinare una bistecca. Io penso che creativamente funzioni così. Se comprendi la cultura delle cose, puoi tutto. Son cresciuto con MTV negli anni ’90 dove i brani dei generi più disparati si susseguivano tra loro senza logica. Non sono cresciuto focalizzandomi su di un genere specifico, apprezzo qualsiasi brano con una bella melodia. Per questo disco volevamo essere i 1975, finora avevamo trascurato chi davvero fossimo; nei prossimi lavori possiamo pure impazzire e fare tutto l’opposto.