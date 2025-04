Fan in lacrime da una cartomante per Shaila e Lorenzo: “Stiamo male, macumba”

Shaila Gatta, dopo la sua esperienza al Grande Fratello, ha deciso di non tornare con Lorenzo Spolverato, deludendo i fan che speravano in un riavvicinamento. Alcuni di loro, disperati, hanno contattato una cartomante per chiedere un rito magico affinché la coppia si ricomponga. La conversazione tra i fan e la cartomante è avvenuta in diretta su Twitter, e l’audio è rapidamente diventato virale, con oltre 50 mila ascolti sul profilo @Rebellebar05.

Nel registrato, un ragazzo spiega alla cartomante la situazione difficile di Lorenzo e Shaila, sottolineando il dolore che provano. La sorella del ragazzo, in lacrime, esprime la sua disperazione, dicendo: “Scusate le lacrime… Mi fa male! Ti prego, aiutaci!”. Il fratello cerca di mantenere la lucidità, affermando che desiderano sapere le intenzioni di entrambi e che non riescono a vedere il loro amico soffrire. La sorella, però, riprende la parola piangendo e menzionando che Lorenzo ha detto di non voler più vivere, generando ulteriore preoccupazione.

La cartomante, sconvolta, chiede se vogliono guardare le carte o ricevere un amuleto. Il ragazzo risponde che desiderano qualcosa di potente per aiutare Lorenzo, chiedendo di rimuovere la “macumba”. Recentemente, Shaila ha pubblicato su Instagram una foto con la frase “l’amore vero litiga e fa pace”, lasciando aperta l’interpretazione su una possibile riconciliazione con Lorenzo. La situazione continua a generare interesse tra i fan.