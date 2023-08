Fan di X Factor chiedono l’espulsione di Morgan dalla giuria

I profili social di X Factor Italia tre giorni fa hanno annunciato il ritorno di Morgan in giuria. “Non due ma ben quattro occhi per giudicare i concorrenti di #XF2023” con tanto di foto del cantante con degli occhiali da vista. I fan della trasmissione però, alla luce di ciò che lui ha urlato contro il pubblico, ne stanno ora chiedendo l’espulsione.

Fra le molte volgarità dette, la frase che ha scatenato il tutto è stata “fr***o di me**a” urlata contro un uomo del pubblico. Per questo motivo lo stesso Morgan ore dopo ha chiesto scusa pubblicamente.

“Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato ad usare un’infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere”.

Nonostante le scuse pubbliche però su Twitter si è alzato un polverone e molti stanno chiedendo ad X Factor una presa di posizione. Contro Morgan si sono schierati sia fan sia addetti ai lavori, come il giornalista Andrea Conti che ha auspicato che il cantante faccia la stessa fine della sua ex Asia Argento, ovvero fatta fuori dal banco dei giurati in corso d’opera.

“Se vale lo stesso codice etico per Asia Argento, dovrebbe valere lo stesso per Morgan. […] “Stiamo legittimando davvero un pesante insulto omofobo? Vabbè che viviamo in un Paese in cui l’omofobia è legalmente consentita, ma non è una scusa”.

Se vale lo stesso codice etico per Asia Argento, dovrebbe valere lo stesso per Morgan #XF2023 https://t.co/FGNy0BJtiK — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) August 27, 2023

Ecco alcuni tweet:

Vergognatevi solo per aver pensato di riproporre un personaggio del genere — FraBram (@francescobramat) August 27, 2023

Io sospendo il mio abbonamento a Now se lo confermate come giudice dopo le offese omofobe. — 👨🏽‍⚕️Doctor Linus (@Linus2k) August 27, 2023

Non è che avevamo dubbi su Morgan, direi che però ieri ha dimostrato un’altra volta che merita l’oblio. O lui o il pubblico. Decidete. — fernweh (@lettriceseriale) August 27, 2023