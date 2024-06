Fan di Taylor Swift già in fila a San Siro per il concerto che si terrà il 13 luglio: le regole

Le fan di Taylor Swift, sulla falsa riga di come hanno fatto le fan di Harry Styles a Campovolo la scorsa estate (ricordiamo tutti Fernanda Number Six, giusto?) si sono già messe in fila davanti lo stadio di San Siro a Milano in occasione del concerto che la cantante terrà il prossimo 13 luglio. Tre settimane di coda sotto il sole, la pioggia e le intemperie regolamentate da un gruppo ristretto di Swifties che hanno scritto un regolamento divulgato a tutto il fanclub.

“Attenzione a tutti gli swifties!” – si legge nel messaggio che gira sui social – “A meno di un mese dalle due tappe italiane a Milano, la fila per il parterre è ufficialmente iniziata! Ci troviamo presso l’uscita della Metro di San Siro (M5), in modo da non interferire con fila di altri concerti. Vengono distribuiti numeri ai nuovi arrivati e la fila viene monitorata quotidianamente! Per entrambe le notti sono stati creati due gruppi Telegram. Per l’ammissione dovete presentarvi presso la nostra self-made pro loco (che sarà possibile individuare grazie alla nostra bandiera personalizzata!) e mostrare il vostro documento identificativo, e, dopo 12 ore passate in fila con noi, potrete essere aggiunti e iniziare a spostarvi liberamente! Il massimo di partecipanti per notte è di 250 al fine di evitare assembramenti ed eventuali disagi. See ya in Milan”.