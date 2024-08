Fan di Mirko e Perla fra deliri e ricoveri: stanno male per la rottura improvvisa

Fan in ospedale, persone che piangono, deliri sui social: la rottura fra Mirko Brunetti e Perla Vatiero ha causato non pochi scompensi. Online sta girando di tutto. Il più virale è questo video in cui si sente la voce di una fan che non riesce a riprendersi in faccia perché ha “il volto straziato dalle lacrime”.

Non fa vedere il suo volto perchè straziato dalle lacrime. Il motivo? Pirko e Sberla si sono mollati. Siamo alla follia piú totale. pic.twitter.com/pUSPkndH9R — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) August 4, 2024

Ma ci sarebbe anche chi, pare, sia finito in ospedale in seguito a improvvisi svenimenti. Una fan page della coppia ha infatti scritto (in un italiano sconclusionato) su Instagram taggando proprio Mirko e Perla questo messaggio:

“Buongiorno, volevo dirvi due delle nostre ragazze sono in ospedale. La nostra leader Matea Croazia (Matea sta molto male e attualmente non si è ancora ripresa), Vanessa (si è ripresa oggi, ho sentito personalmente e sta meglio, ma è distrutta) e Slovenia. Stanno male a causa della rottura. A loro insaputa sono svenute senza riprendersi e sono state tutta la notte in ospedale per rendevi conto che questi ragazzi sono veri, umili e non è giusto che deve finire l’amore in loro. Non può essere distrutto così”.

Matea, Vanessa e Slovenia in ospedale che tentano la carta del ricatto morale, ovvero: rifidanzatevi e i nostri dolori spariranno.

Questo Paese non è reale.

