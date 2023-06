Fan di Mare Fuori in rivolta per la presenza di un TikToker nel cast: la reazione del regista

I fan di Mare Fuori sono sempre più insistenti e dopo la notizia che hanno costretto il regista a interrompere alcune scene a causa delle loro urla fuori dal set, ora avrebbero messo bocca pure nella scelta degli attori.

È il caso di Carmine Guadagno, noto tiktoker napoletano, che qualche giorno fa ha annunciato sui suoi profili social di aver preso parte ad alcune scene. La sua presenza ha indignato molti fan e alcuni di loro si sono riversati sul profilo Instagram del regista per lamentarsene. “Non credo che Carmine abbia mai studiato recitazione quindi non capisco la sua presenza. Ci sono tanti di noi che vorrebbero avere questa possibilità e non possono averla”, si legge in un commento. Di fronte a queste parole, il regista ha deciso di dire la sua.

“[…] Mi dispiaccio nel pensare che qualcuno si sia risentito, la differenza (che non credevo necessitasse spiegazione) tra un Carmine [Guadagno, ndr] e una fanpage [il commento è stato postato a nome di una fanpage di Mare Fuori, ndr] è che Carmine ci ha messo la faccia, e a me quella faccia è stata simpatica. Mi piaceva condividere con voi dettagli del processo creativo, credevo avrebbe intrattenuto l’attesa, ma credo che mi prenderò una pausa. Mi avete dato tanta energia positiva, Dio sa se ne ho bisogno. La negatività non aiuta”.

Anche il TikToker napoletano ha voluto dire la sua in merito:

“Io ringrazio per l’opportunità del cameo e soprattutto ringrazio i ragazzi attori che sono stati dolcissimi con me. E tutti quelli che fanno parte della famiglia Mare Fuori. I miei commenti non mancheranno a Mare Fuori 4”.

E ancora:

“Alcune persone tossiche che nella vita non hanno nulla da fare che commentare rendendo la vita di altri più insicura e problematiche stanno creano delle polemiche inutili. Io non sono attore, non lo sarò mai, ma quello che voglio dirvi e che voi non siete giudici e queste sentenze che state dando, tra l’altro non richieste, possono solo far male a persone buone d’animo e gentili come Ivan [il nome del regista, ndr].

Pensate all’amore che vi circonda e a quanto siete fortunati ogni giorno, invece di lanciare messaggi forse anche non pensati giusto per dare aria alla bocca. Mi sento in colpa per Ivan, perché io conosco il mondo social lui è un po’ meno esperto, quindi le cose come ho sempre fatto me le faccio scivolare addosso. Pensate a quanto sia un regista unico e bravo nel suo lavoro, e che ci ha regalato tre stagioni favolose. Vi prego diffondete amore”.