Fan dei Perletti si finge madre di Mirko e chiede aiuto a una cartomante

Per più di un mese sono circolati rumor su una presunta crisi tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, poi lo scorso 3 agosto la vincitrice del Grande Fratello ha confermato la rottura. Da quel momento è scoppiato il caos, i fan dei Perletti sono andati in crisi, tra chi non se l’aspettava ed è rimasto spiazzato, chi ha subito sperato in un ritorno di fiamma e chi ha iniziato a cercare un colpevole per la fine di questa storia. Come se non bastasse sono circolate anche voci di presunti tradimenti, subito smentite dalle versioni dei due interessati, che hanno anche specificato di essere rimasti in buoni rapporti.

A gettare benzina sul fuoco c’ha pensato Novella 2000 riportando l’indiscrezione che vorrebbe Perla vicina a un calciatore: “C’è qualcuno nella vita di Perla Vatiero dopo Mirko? Secondo i recenti rumor l’influencer frequenterebbe un giovane calciatore. I fan sperano tanto in un ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Le recenti indiscrezioni emerse sui social, però, parlerebbero di un nuovo flirt per la vincitrice del GF, la quale si frequenterebbe con un “giovane calciatore”“.

Fan dei Perletti chiede aiuto ad una cartomante.

Ieri notte alcune fan dei Perletti hanno condiviso una live in cui una signora dice di essere “la madre di Mirko” e chiede aiuto ad una cartomante. Dopo aver steso i tarocchi, la cartomante sentenzia: “Qui vedo la donna, mi esce il sette di coppe. Se è un macello? No. Io vedo questa donna, da Perla mi esce il sette di coppe e l’amore. Mi esce un tradimento come se avesse avuto un dolore al cuore. Poi mi esce Mirko. L’ha tradita Mirko? No tesoro, devi parlare chiaro con me. Perché qui vedo lui che ha avuto un momento di difficoltà. Stanno insieme da due anni? Perché qui vedo questo momento di sbandamento che ha avuto“.

È tutto così surreale e assurdo da diventare meraviglioso.

Per far tornare insieme Perla e Mirko servirebbe il potere degli antichi…