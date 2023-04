Fan dei Donnalisi aggrediscono Guendalina, urlano a Oriana e vengono portate via dalla sicurezza

Le fan dei Donnalisi nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ci hanno regalato numerose perle trash. Come dimenticarci di Alba, la capo-ship di Antonella ed Edoardo che è andata a urlare in studio ed è pure svenuta.

Quel che hanno fatto ieri sera, però, non è stato granché sportivo. Al termine della puntata, infatti, un paio di loro sono andate da Oriana Marzoli e le hanno urlato “un beso cariño” e altre cose non comprensibili. Com’è possibile vedere nel video – pubblicato da Pipol – le due ragazze hanno continuato a urlare contro la vippona anche dopo essere state portate via dalla sicurezza.

Non contente alcune di loro avrebbero anche aggredito Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo nel parcheggio. A raccontarlo è stata proprio lei con una storia su Instagram.

“Stanotte abbiamo fatto le cinque, poi c’era Edo che voleva andare ad un bar a bere cappuccino e Coca-Zero! Uscendo abbiamo anche incontrato tutti i fan dei Donnalisi che ci hanno aggredito! Un bordello!”.

Il Grande Fratello Vip è finito e alla fine Persia ha vinto su Sparta, ma la guerra fra fandom sembrerebbe essere appena iniziata.

Rissa sfiorata tra due gieffine dopo la finale del GF Vip: scoop di un ex gieffino #GFVip https://t.co/DNSBcQ80QH — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 4, 2023