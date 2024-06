Famoso presentatore parla del suo possibile futuro a Pomeriggio 5: “A chi non piacerebbe?”

Durante l’ultimo anno in più occasioni Myrta Merlino si è assentata e al suo posto a Pomeriggio 5 è arrivato un famoso presentatore di Mediaset. Giuseppe Brindisi ha fatto le veci di Myrta e se l’è sempre cavata egregiamente. In un’intervista rilasciata al settimanale Mio Brindisi ha svelato che non direbbe di no se in futuro gli chiedessero di condurre in pianta stabile Pomeriggio 5: “Mi è piaciuto condurlo perché è un racconto della cronaca e dell’attualità che si rivolge a un pubblico diverso. Se condurrei la prossima edizione? A chi non piacerebbe condurre una trasmissione storica tra le più importanti della rete?. Ma sto bene alla conduzione dei miei programmi. […] Se è vero che sogno Sanremo? Sì. C’è un motivo per cui mi piacerebbe, ho cominciato facendo il deejay e quindi penso di avere delle competenze musicali. – ha continuato il famoso presentatore – Ho affinato la sensibilità sulle canzoni che possono avere successo“.

Probabilmente da settembre tornerà Myrta, ma è quasi sicuro che anche se a temo determinato rivedremo Giuseppe Brindisi a Pomeriggio 5.

