Famoso ex tronista verso il GF Vip: “Volto fresco e pulito”

Non solo vecchie glorie della musica italiana, nella casa del GF Vip 8 potrebbe entrare anche un famoso ex tronista di Uomini e Donne. Secondo Amedeo Venza Claudio Sona dovrebbe essere uno dei nuovi vipponi di Alfonso Signorini.

“Per quanto riguarda il concorrente del GF Vip che è un famoso ex tronista, adesso vi dico di chi si tratta. Lui è Claudio Sona. Non è ufficialmente un concorrente del GF Vip ma ci sono tutti i presupposti per vederlo per la prima volta all’interno della casa del GF Vip. Finalmente volti freschi e puliti”.

Se così fosse sarebbe un’ottima scelta, inoltre Claudio già un anno fa si era detto pronto a entrare nella casa del GF Vip.

Claudio Sona sul GF Vip, le dichiarazioni del famoso ex tronista.

“Farei volentieri un reality show. GF Vip col mio fidanzato Nick Cornia? Sarebbe bello. A me piace essere un leader, avere in mano la situazione, ma so anche essere sensibile e diplomatico. Ho passioni e modi di vedere la vita interessanti. Io penso di essere molto buono, di essere una persona comprensiva, ma il GF Vip sicuramente sarebbe un’esperienza che andrebbe a tirarmi fuori ciò che non si vede nella quotidianità di tutti i giorni. Mostrerei il mio vero carattere.

Sono fidanzato con Nick Cornia da più di due anni e mi piacerebbe andare con lui nella Casa del GF Vip per fare vedere la normalità del nostro rapporto, ma mi piacerebbe anche andarci da solo per illustrare la normalità di una coppia gay che si ama e si cerca, anche se separata. Già adesso passiamo molto tempo assieme, quindi non mancano i litigi, le discussioni. Entrambi siamo gelosi, ma non siamo ossessionati l’uno dall’altro. Se c’è uno sguardo che non capiamo o una parola di troppo subentra il fattore della gelosia, ma normalmente abbiamo due caratteracci e litighiamo per alcune cose, fra cui il disordine. Nick non imparerà mai a buttare fuori il disordine dalla sua vita. Il rapporto con le nostre famiglie? È serenissimo. Vado molto d’accordo con suo padre e sua madre”.