Famoso ex alunno di Amici contro la Celentano: attacco durante la puntata

Oggi ad Amici Elia si è esibito sulle note di Guarda Che Luna di Fred Buscaglione. Alessandra Celentano ha commentato la performance dando del mimo al ragazzo e questo ha indispettito un famoso ex alunno della scuola. La prof di ballo ha spiegato il suo punto di vista a Maria ed Emanuel Lo.

“Io ho segnato che mi è sembrato un mimo dramma questo che ho visto. Una rappresentazione di mimo accompagnato da musica. Che devo dire da quel punto di vista era abbastanza carino, ma un mimo. Sì un mimo dramma e non altro. Un mimo che si muove, un mimo che fa anche delle cose. Non è mica una brutta cosa. I miei sono bravissimi. Però con i ballerini sono cose proprio diverse. Non sono offensiva, assolutamente no. Io non ho guardato quello che Elia ha fatto? A me è sembrato un mimo dramma e lo dico. Non c’è nulla di cattivo. Il lavoro del mimo è un lavoro bello e importante. E ci sono dei mimi che si muovono molto bene. Quindi lui potrebbe fare molto bene il mimo. Posso avere il mio pensiero su questa esibizione? ho detto quello che mi è arrivato e l’ho espresso senza essere offensiva come sostenete”.