Famoso cantante e l’affondo al Pomeriggio 5 di Myrta Merlino:”Metafora sonora di questo paese”

Lunedì 4 settembre durante la prima puntata di Pomeriggio 5 Myrta Merlino ha affrontato il tema della violenza sulle donne. Al termine della puntata la conduttrice ha fatto un annuncio: “Adesso dobbiamo andare in pubblicità, ma vi chiedo di restare su questo canale. Perché ho una cosa da farvi vedere a alla quale tengo moltissimo. Si tratta di un messaggio che voglio dare. Il come bisogna trattare le donne“. Subito dopo Myrta ha fatto partire un grande classico di un famoso cantante per un momento toccante dedicato a tutte le donne la cui vita è stata stroncata dai loro compagni. Le note di C’è Tempo di Ivano Fossati e sui led del programma Mediaset scorrevano le foto delle donne vittime della violenza di uomini.

Un famoso cantante stronca la scelta fatta a Pomeriggio 5.

Il brano di Ivano Fossati è stato interrotto bruscamente dal jingle di Pomeriggio 5 che ha annunciato la pubblicità. La scelta non è piaciuta a Samuele Bersani, che su Instagram ha scritto: “Lo stacchetto pubblicitario su C’è tempo di Ivano Fossati è la metafora sonora di questo Paese“. Paola Turci ha commentato con un secco: “Oddio” e Paolo Kessisoglu con un: “Ahahah è incredibile“.

