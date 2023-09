Famoso cantante citato al GF, confessione nella casa: “Era innamorato”

Tra i concorrenti non vip di questo Grande Fratello c’è anche Angelica Baraldi, ma la sua storia in qualche modo è intrecciata a quella di un famoso cantante, forse il più noto nel nostro paese. La gieffina ieri pomeriggio ha rivelato a Fiordaliso, Beatrice, Heidi, Paolo e Marco, che sua madre è stata insieme a Vasco Rossi. L’artista ha anche scritto una canzone per la donna, Susanna. La mamma della gieffina però alla fine ha mollato Vasco e si è messa con il suo migliore amico.

“E niente, Vasco s’innamorò di mia mamma. Uscirono per un po’ di tempo. Però lei aveva 16 anni e lui 26. C’erano 11 anni di differenza. Era un po’ tanta la differenza d’età e lei si vergognava tantissimo quando lui andava a prenderla a scuola. A quell’età 11 anni erano molti. Cantava già, ma non era un famoso cantante come adesso. Sì era bellissimo all’epoca, con quegli occhi color ghiaccio…pazzesco, mi ha fatto vedere delle foto. Poi niente, all’improvviso Vasco poi le dice di salire in macchina sostenendo di doverle far sentire una cosa. E mette su la cassetta con la canzone ‘Susanna’. Sì, l’aveva scritta per lei. Uno dei primi album di Vasco è una canzone vecchia. E lei sì, s’innamoro del suo migliore amico, il compagno dj, Daniele. Quindi la Susy ha abbandonato Vasco. Lui l’ha presa abbastanza male, poverino, anche perché proprio con il migliore amico. Però Daniele per mia madre è stato il primo amore. La prima storia d’amore seria, per 3 anni sono stati insieme. Nel 2017 mia mamma mi ha fatto una sorpresa e mi ha portato a conoscere Vasco Rossi. Siamo andati lì perché lui va sempre in questo bar. Lui ci ha visto da fuori e ha riconosciuto mia madre. Era super contento. Poi si è girato e c’era anche Daniele e ha detto ‘ah ecco sei ancora qui’. Davanti a quel bar c’era un sacco di gente”.