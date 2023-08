Famoso attore contattato per fare il Grande Fratello

Tra poco più di un mese partirà la nuova edizione del Grande Fratello, che perde la dicitura ‘Vip’, visto che quest’anno nella casa entreranno sia personaggi noti che persone comuni. Secondo FanPage il cast dei personaggi noti sarebbe quasi chiuso, mentre resterebbe da definire quello dei nip. Oggi però Tv Blog ha rivelato che gli autori stanno valutando anche l’eventuale ingresso di un famoso attore. Pare infatti che sia stato vagliato il nome di Ninetto Davoli.

Un famoso attore verso il Grande Fratello?

“Tanti i concorrenti provinati in queste settimane, altrettanti quelli bocciati a monte e quelli per cui, finora, è stato effettuato un semplice sondaggio. Tra questi spicca il nome di Ninetto Davoli, che sarebbe stato contattato per valutare l’ipotesi di un suo ingresso nella casa di Cinecittà. – si legge su Tv Blog – Classe 1948, Davoli venne scoperto alla metà degli anni sessanta da Pier Paolo Pasolini che, dopo avergli regalato una comparsata ne Il Vangelo secondo Giovanni, lo promosse a protagonista al fianco di Totò in Uccellacci e Uccellini.

Come specificato dai colleghi di TV Blog, Davoli è stato contattato, ma non è detto che varchi la porta rossa del Grande Fratello.

L’attore Ninetto Davoli sarebbe stato contattato per valutare il suo ingresso nella casa del #GrandeFratello 👀

Ninetto Davoli, chi è?

Nato a San Pietro a Maida nell’ottobre del 1948, Ninetto Davoli, all’anagrafe Giovanni Davoli, ha recitato in decine di film ed ha iniziato la sua carriera cinematografica con Il Vangelo secondo Matteo, diretto da Pier Paolo Pasolini.

Il famoso attore ha lavorato anche con Bernardo Bertolucci, Mariano Laurenti e Sergio Martino. Non solo cinema, Ninetto ha recitato anche in molte fiction e miniserie ed ha partecipato anche alla quindicesima edizione di Ballando con le Stelle in coppia con la ballerina Ornella Boccafoschi, venendo eliminato nella terza puntata. La sua partecipazione nello show di Milly Carlucci è ricordata da molti per le accese discussioni che ha avuto con Selvaggia Lucarelli.