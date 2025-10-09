Famosi nati il 9 ottobre: icone di musica e moda in Italia

Il 9 ottobre è una data che celebra numerosi talenti del mondo dello spettacolo, della musica e della cultura. In questo giorno sono nati personaggi famosi che hanno segnato la loro epoca. Scopriamo insieme chi sono.

Tra i vip italiani, spicca Caparezza, pseudonimo di Michele Salvemini, nato a Molfetta. Il rapper pugliese ha rivoluzionato l’hip hop italiano con testi colti e satira sociale. I suoi brani, come “Vieni a ballare in Puglia” e “Fuori dal tunnel”, sono diventati inni generazionali, dimostrando che l’hip hop può essere sia impegnato che divertente. Caparezza è noto per i suoi testi ricchi di citazioni e per la sua immagine iconica.

A livello internazionale, John Lennon è uno dei nomi più celebri nati il 9 ottobre. Come membro fondatore dei Beatles, ha cambiato il panorama musicale mondiale. Il suo inno “Imagine” e il suo attivismo per i diritti civili lo hanno reso un’icona culturale.

Bella Hadid, supermodella e influencer, con il suo fascino e il suo stile, ha conquistato le passerelle e i social media, facendosi notare per la sua presenza in campagne prestigiose.

La nuova generazione di creator italiani, come Elisa Angius e Andrea Settembre, sta emergendo nel mondo digitale. Questi giovani talenti rappresentano la voce della Gen Z italiana e stanno ridefinendo l’intrattenimento.

Tra gli attori, troviamo Brandon Routh, noto per “Superman Returns”, e Tyler James Williams, protagonista di “Tutti odiano Chris”. Anche l’attore Louis Hynes, famoso per “Una serie di sfortunati eventi”, ha trovato il suo posto nel panorama internazionale.

Infine, il regista Guillermo del Toro, celebre per le sue opere affascinanti e Oscar, ha incantato il pubblico con i suoi film fantasiosi.