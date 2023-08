Famose cantanti contattate per il Grande Fratello: una interviene, l’altra pronta a entrare (ma non a settembre)

Tra tre settimane inizierà la nuova edizione del Grande Fratello e a parte il conduttore e l’opinionista, sappiamo ancora poco sul cast dei vip. Tra i primi nomi fatti da diverse testate quelli di due famose cantanti, una delle due però non potrà entrare all’inizio. Fiordaliso non varcherà la porta rossa l’undici settembre, ma questo non vuol dire che non ci sarà. La sua presenza era stata data quasi per certa, così come quella di Marcella Bella, ma Fiordaliso a settembre è impegnata con il suo tour estivo, che terminerà il sei ottobre.

“Ormai per il Grande Fratello sono stati fatti cento nomi , ma quelli sicuri sono veramente pochi. – ha scritto Ivan Rota su Dagospia – La maggior parte dei vip ha rifiutato di partecipare. Anche la famosa cantante Fiordaliso non ci sarà in quanto in tournée sino a ottobre (ma potrebbe entrare in corso d’ opera)”

Famose cantanti al GF? Marcella Bella non commenta, Rettore smentisce.

Non soltanto Marcella Bella, in questi mesi sono usciti dei rumor sulla possibile partecipazione di Donatella Rettore: “Il rinnovato reality show della Casa più spiata d’Italia potrebbe riservare all’occhio pubblico TV un cast di concorrenti misto, tra personaggi popolari e persone comuni, e tra i primi Donatella Rettore potrebbe rappresentare la svolta anti-trash maturata ai vertici di Mediaset, facente capo a Piersilvio Berlusconi. – si legge su Il Sussidiario – Il presunto ingaggio di Donatella Rettore potrebbe essere il marcatore di un ridimensionamento della produzione Mediaset ai danni della quota social dei protagonisti nel cast del nuovo Grande fratello. Il rinnovato reality show potrebbe, infatti, incentrare minore attenzione sul mondo dei social media, a differenza di quanto accaduto nelle ultime edizioni del GF vip“.

La rettore però ha smentito tutto: “Confesso è vero, a settembre per la gioia di non so chi, parteciperò al Grande Fio de na mi****a Show. Se parteciperei al Grande Fratello? No! Ma non ho nulla contro chi lo fa. Io sono troppo nervosa, mi annoio e sono claustrofobica“.

BOOM! #GreciaColmenares al Grande Fratello Leggi l’anteprima di Davide Maggio pic.twitter.com/mD4aVV94IR — Davide Maggio (@davidemaggio) August 18, 2023

Grande Fratello 2023: il possibile cast.

Ciro Petrone

Alex Schwazer

Grecia ColmenaresRosanna Fratello

Samira Lui

Corrado Tedeschi

Giampiero Mughini

Fiordaliso

Marcella Bella