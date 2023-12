Famosa conduttrice contro Belen a Domenica In: “Sembra una santa”

L’intervista che Belen Rodriguez ha rilasciato a Mara Venier è stato una bomba e nelle ultime 24 ore ne stanno parlando tutti, anche dei personaggi molto conosciuti. Una famosa conduttrice sui social ha anche lanciato una shade. Paola Ferrari su Instagram ha pubblicato una foto di Belen a Domenica In e ha scritto: “Belen e le sue confessioni protagoniste per un’ora su Rai Uno a Domenica In! Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una santa“.



Paola Ferrari è una furia contro #BelenRodriguez dopo l’intervista a #DomenicaIn: “Ormai basta una camicia bianca per sembrare una santa”#AscoltiTv pic.twitter.com/WeTzT6kq4N — Boomerissima (@Boomerissima) December 3, 2023

Ferrari su Belen: le parole della famosa conduttrice sportiva.

Paola Ferrari anche a Belve ha parlato di Belen: “Di Belen ho detto che è furba, ricca e priva di ogni talento? Belen è molto brava. Pur non avendo un’eccellenza né nel ballo né nel canto è stata brava a trovarsi una strada. Ho scoperto che è molto più brava di tante altre. Se è stata davvero furba? Diciamo che non è un’artista straordinaria“.

La presentatrice in passato ha detto la sua sulla Rodriguez anche a Un Giorno da Pecora. In quell’occasione Paola ha assicurato di non essere invidiosa della collega.