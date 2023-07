Famosa cantante verso il Grande Fratello: da Sanremo al reality

Manca poco più di un mese alla partenza del Grande Fratello, ma di questa edizione sappiamo poco o nulla. Ci saranno vip e nip, le nuove linee impongono un limite al trash, la casa sarà rivoluzionata, questo è tutto quello che conosciamo di certo. Per quanto riguarda il cast solo rumor e adesso ne sta circolando un altro che riguarda una famosa cantante.

Nelle scorse settimane diverse testate hanno ipotizzato l’ingresso di Fiordaliso, Marcelle Bella e Donatella Rettore nella casa di Cinecittà e adesso Radio Cusano Campus ha sganciato un altro nome molto noto.

Famosa cantante farà il suo ingresso al Grande Fratello?

Secondo quanto riportano iGossip e Radio Cusano Campus, a far compagnia a Rettore, Marcella Bella e Fiordaliso potrebbe arrivare un’altra famosa cantante. Nel cast di Signorini potrebbe esserci anche un’artista che vanta sette partecipazioni al Festival di Sanremo, 14 album pubblicati e milioni di dischi venduti, Rosanna Fratello. Anche in questo caso si tratta di un nome molto noto e nessuno potrà dire ‘ma chi?’, però dubito che tutte queste quattro grandi artiste entreranno insieme nel reality. Anche perché altrimenti più che il GF sarebbe un remake dell’indimenticato Music Farm.

Rosanna Fratello è una probabile concorrente Vip della prossima edizione del #GrandeFratello.

Kevin Dellino ha lanciato uno scoop che sarebbe riferito proprio alla cantante e attrice Rosanna Fratello, dunque potrebbe entrare a far parte del cast della prossima edizione. #GFVIP pic.twitter.com/ogZWrNn7ps — gfvipnews_ (@gfvipnews_) July 26, 2023

Alfonso Signorini ha la bocca cucita.

Mentre i rumor continuano a circolare sul web, Alfonso Signorini è trincerato dietro ad un religioso silenzio. Anche ai microfoni di Chi il conduttore ha detto di non voler dire nulla sulla nuova edizione del reality: “Sì ci sarà la Buonamici, ma basta così davvero. Io non posso dire nulla altrimenti mi fanno fuori. Piccole news? Niente, non smollo nulla. No non mi scuci niente davvero. Nessuna esclusiva oggi non dirò nulla sul Grande Fratello“.