Famosa cantante supporta Trump e attacca Kamala Harris

Sono decine gli artisti che negli anni hanno rifiutato gli inviti di Donald Trump e che hanno attaccato l’ex presidente USA e le sue folli dichiarazioni. Adesso però si è levata una voce fuori dal coro, perché una famosa cantante ha deciso di appoggiare il tycoon e la sua campagna elettorale. Questo endorsement ovviamente ha scatenato una grossa polemica, anche tra i fan dell’artista.

Ieri pomeriggio M.I.A. ha pubblicato un tweet in supporto a Donald Trump: “Trump guiderà l’America attraverso i prossimi difficili quattro anni, estirpando le erbacce, e Robert F Kennedy erediterà l’America quando Dio sarà pronto a ricostruirla rettamente“. Non contenta la famosa cantante di Paper Planes ha anche attaccato Kamala Harris: “Kamala? Forse un milione di persone sono morte in Ucraina, Russia e Palestina in 3 anni. Il dollaro è sceso di nuovo oggi, le guerre non aiutano. I BRICS sono diventati GRANDI. Giusto per dire. La guerra crea rifugiati, la guerra crea denaro, la povertà crea migrazioni. Penso che l’immigrazione di massa sia difficile nelle aree povere, perché il Covid ha distrutto le classi medie. La classe operaia ha assorbito la classe media, ora devono assorbire tutti i migranti“.

Trump guiderà l’America ed estirperà le erbacce…

Trump is going to ride America through the most challenging 4 years coming pulling out weed , and RFK will inherit America when God is ready to replant and rebuild it righteously. https://t.co/dVseN9rcej — M.I.A.Ⓜ️ (@MIAuniverse) August 23, 2024

M.I.A, la famosa cantante sul Covid e i vaccini.

“Ho sempre detto la mia sui vaccini e non ho paura. Il linguaggio che usano per attaccare chi come me si distingue dalla massa è dire: ‘Oh, è una no-vax’ o bla bla bla.Conosco tre persone che sono morte per aver preso il vaccino e conosco tre persone che sono morte di Covid. Questo è nella mia vita, nella mia esperienza e non possono negarmelo. Se uno non mi crede allora che senso ha la conversazione? Cercano di proteggere la specie umana e l’esistenza delle persone, ma non posso nemmeno cercare di elaborare delle informazioni per giungere a delle conclusioni.