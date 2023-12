Famosa cantante al timone di Sanremo 2025? Parla Amadeus: “Giusta”

Ormai è chiaro che quello del prossimo febbraio sarà l’ultimo Festival di Sanremo per Amadeus (almeno per adesso). Il conduttore ha spiegato in più occasioni che 5 Festival di fila sono abbastanza e che potrebbe tornare al timone della kermesse solo tra qualche anno. Ma chi prenderà il posto di Ama? Luca Dondoni nel podcast ‘Pezzi: dentro la musica‘ ha fatto il nome di una famosa cantante che secondo lui sarebbe perfetta per presentare Sanremo 2025.

Una famosa cantante al timone di Sanremo 2025? Ecco cosa ne pensa Amadeus.

“Io alla Rai consiglierei una famosa cantante che amiamo tutti. – ha dichiarato Laura Pausini – Consiglierei Laura Pausini per il 2025. Perché sarebbe la donna perfetta per quell’evento. Ha già fatto televisione, ha presentato l’Eurovision, ha la sua Fiorello, che è paola Cortellesi, poi conosce bene la musica. A te piacerebbe questa opzione per l’anno prossimo?”

Amadeus si è detto d’accordo con Dondoni ed ha rivelato che gli piacerebbe vedere una donna al suo posto: “Hai detto tutte qualità di Laura che sono assolutamente vere e sotto gli occhi di tutti. Ha le carte in regola. Laura è brava, è capace, ma poi è molto credibile, il rapporto con Paola è vero, poi è popolare. Mi piacerebbe da spettatore che ci fosse questa presenza femminile, che trovo giusta“.

Chi condurrà #Sanremo2025, dopo #Sanremo2024 di Amadeus? Stefano De Martino e Alessandro Cattelan sono considerati dall’azienda il futuro della Rai.

Un’altra idea è di puntare sulle donne: Laura Pausini potrebbe ricoprire il ruolo di conduttrice e direttrice artistica. 1/2 👇🏻 pic.twitter.com/94JS5dsBfu — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 7, 2023

Amadeus: “Non farò un sesto Saremo l’anno prossimo”.