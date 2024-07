Famosa attrice su Fedez in diretta tv: “Ho cambiato totalmente idea”

Nei giorni scorsi Fedez è finito su tutti i siti e i programmi tv per le foto in cui appare insieme a una nuova ragazza e ieri il rapper è tornato a far parlare, ma per un motivo decisamente meno leggero. Federico è stato ricoverato per un’emorragia interna e delle condizioni del cantante hanno parlato anche Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini a Estate in Diretta. In studio una famosa attrice è intervenuta per dire di aver cambiato totalmente idea sull’artista milanese.

Fedez è stato portato ancora d’urgenza in ospedale per un’emorragia. «Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna», racconta il rapper sui social. Fedez è stato sottoposto a… pic.twitter.com/bKPySmzyCX — La Stampa (@LaStampa) July 11, 2024

Fedez, una famosa attrice ha cambiato idea su di lui.

Serena Grandi ha rivelato che dopo aver visto Fedez a Belve ha cambiato opinione su di lui: “Ho saputo quello che gli è successo. La vita purtroppo è così. Vai su, verso le stelle, poi vai giù, ti succede sempre qualcosa. E devo ammettere che mi dispiace molto per quello che sta passando. – ha continuato la famosa attrice – Lui è un bravo ragazzo, ho visto la sua intervista a Belve. Prima mi era antipatico, adesso ti dico il contrario, per me ha una bella anima questo ragazzo e mi piace. Ho cambiato totalmente opinione su di lui“.

Marta Flavi invece è stata meno tenera. La conduttrice ha bacchettato Fedez per la frecciatina lanciata a Chiara Ferragni ed ha aggiunto che il rapper sarebbe pieno di rabbia.