FAMKIT – Chiavette per streaming HDMI, display wireless WiFi, display Dongle HDMI, supporto per specchiatura dello schermo Miracast DLNA Airplay (non compatibile con Netflix)

Questo ricevitore display wireless non è compatibile con Netflix. Caratteristiche:

Funzionamento semplice per rendere il vostro piccolo display al grande schermo!

Trasmetti lo schermo del tuo telefono/PC su TV/proiettore/monitor o altri dispositivi compatibili con HDMI tramite WiFi

Ottimo per home theater, presentazione PPT, gioco e video riunione

Supporto Google Home & Chrome

Supporto Mircast/Airplay/DLNA mirroring

Supporta risoluzione HD 1080p.

Supporta le notifiche push di YouTube Web e APP

Trasmissione stabile e connessione veloce

Tutti i firmware sono il più recente, aggiornamento automatico online. Specifiche:

Tipo di articolo: ricevitore senza fili

Memoria: DDR 1 Gbit

CPU: SG20.

Interfaccia: HDMI- compatibile+ Micro USB

Ingresso: 5 V 2

Risoluzione di uscita: 1920×1080 Nota:

Si prega di considerare 1-3 cm (0. 4-1. 45,7 cm ) differenza dovuta alla misurazione manuale e alla leggera variazione di colore dovuta alle diverse impostazioni dei monitor. La confezione include:

1 ricevitore per display wireless.

1 x 2 in 1 cavo USB WiFi

1 manuale utente (lingua italiana non garantita)

Qualità dell’immagine HD 1080p— Questo dongle del display WiFi ha una risoluzione 1080p, che può fornire l’immagine più chiara e accurata sul grande schermo. Visione stereo scioccante 3D, gioca giochi 3D, aggiorna l’esperienza sensoriale e condividi momenti meravigliosi.Plug and Play — Facile Opperation, nessun azionamento e APP richiesto, non richiede più cavi disordinati, basta collegare il dongle al router Wi-Fi Internet. Si prega di leggere i dettagli delle impostazioni per collegare questo ricevitore wireless WiFi al tuo router.no ritardo! La tua vita sarà facile!Esperienza di grande schermo: è assolutamente casting o mirroring di foto, video, radio, musica, documento d’ufficio (parola, excel, ppt), live camera, chat online, film, giochi, ecc. a TV, proiettore o monitor da iPhone, finestre, laptop, iPad, MacBook, tablet, smartphone Android. Porta l’intrattenimento sul grande schermo!2. Display Wireless Wifi 4G e chip avanzato: antenna esterna con segnale Wifi da 10 m fornisce wireless più stabile rispetto ad altri dispositivi (Wi-Fi: 802. 11b/ g/ n 2. 4 GHz). Adattatore per streaming video, navigazione web, visualizzatore di foto, condivisione live della fotocamera, lettore multimediale. E forniamo una garanzia di rimborso di 180 giorni. Supporto della tecnologia per tutta la vita

13,98 €