Familiar Touch: il film che riporta alla vita gli anziani

All’81esima Mostra di Venezia, Familiar Touch ha trionfato vincendo il Leone d’Oro del Futuro per la migliore opera prima, il Premio Orizzonti per la migliore regia, attribuito a Sarah Friedland, e il premio per la migliore attrice, conferito a Kathleen Chalfant. Il film debutterà nei cinema italiani il 22 settembre, subito dopo la Giornata Mondiale dell’Alzheimer.

La trama ruota attorno a una donna affetta da demenza senile, che viene trasferita in una casa di cura senza esserne consapevole. In questo nuovo contesto, comincia a osservare il mondo che la circonda, analizzando le persone, dai pazienti agli operatori, con l’intento di mantenere la sua identità e le sue passioni.

La regista ha sottolineato la diffusa discriminazione nei confronti degli anziani, attribuendola a un sistema consumistico che valuta l’utilità in base alla produttività. Ha affermato che gli anziani hanno ancora molto da offrire e continuano a possedere desideri, ambizioni e una vita affettiva, anche quando necessitano di assistenza. Spesso sono visti come un semplice insieme di bisogni, anziché come individui unici con le proprie capacità.

Kathleen Chalfant, prestigiosa attrice di teatro, ha commentato l’importanza dell’unicità delle persone anziane, osservando che le rappresentazioni cinematografiche tendono a riflettere il punto di vista di chi osserva, anziché quello degli stessi anziani. Ha condiviso la sua esperienza personale con un’amica affetta da Alzheimer, notando come, in assenza di vincoli sociali, la sua amica stia esprimendo una versione più autentica di sé stessa.

Entrambe, la regista e l’attrice, desiderano che il pubblico riconosca l’importanza delle badanti, spesso donne, e il valore del loro lavoro. Hanno espresso l’esigenza di dar loro il giusto riconoscimento, sottolineando che il loro contributo alla vita sociale è fondamentale e spesso sottovalutato.