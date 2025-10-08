14 C
Roma
mercoledì – 8 Ottobre 2025
Spettacolo

Familia sfida Hollywood: l’arte italiana per gli Oscar

Da StraNotizie
La scelta è ufficiale: il film Familia, diretto da Francesco Costabile, rappresenterà l’Italia nella corsa per gli Oscar 2026 nella categoria Miglior Film Internazionale. Questa decisione, frutto di un lavoro della commissione ANICA, punta su un dramma parzialmente autobiografico che affronta il tema della violenza e della ricerca di identità.

Francesco Costabile, già apprezzato per Una Femmina, ha espresso la sua sorpresa riguardo alla nomination: “Quando mi hanno chiamato ho pensato a uno scherzo telefonico,” ha dichiarato. Familia è l’adattamento cinematografico del libro Non sarà sempre così di Luigi Celeste. La storia è intensa e cruda: il protagonista, Luigi, un ventenne coinvolto in un gruppo estremista dopo aver allontanato un padre violento, deve affrontare le conseguenze del ritorno di quest’ultimo. Il ruolo del padre, interpretato da Francesco Di Leva, gli è valso il premio come Miglior attore non protagonista ai David di Donatello e ai Nastri d’argento.

Costabile ha discusso l’urgenza politica della sua opera, collegando la violenza di genere a temi globali: “È un tema transculturale, universale e urgente da portare al pubblico, specialmente in questo momento storico.”

Familia è attualmente disponibile in streaming su Prime Video, offrendo così ai fan italiani l’opportunità di vederlo subito. Il percorso verso la nomination agli Oscar sarà impegnativo, con date chiave come il 16 dicembre, quando verrà annunciata la shortlist dei film selezionati dall’Academy, e il 22 gennaio, data in cui verranno rese note le nomination finali. La cerimonia di assegnazione degli Oscar si terrà a marzo in California. Con questa scelta, l’Italia intende affrontare Hollywood con una storia intensa e significativa.

