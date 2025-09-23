Familia rappresenta l’Italia agli Oscar per il film internazionale

“Familia” di Francesco Costabile è il film scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar nella categoria dedicata al film internazionale. La decisione è stata presa dal Comitato di Selezione, composto da esperti del settore e riunito davanti a un notaio.

Il film concorrerà per entrare nella shortlist dei quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy, un elenco che sarà reso pubblico il 16 dicembre. Le nomination per gli Oscar verranno annunciate il 22 gennaio, mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà a Los Angeles.

Quarantadue film italiani hanno partecipato alla selezione per rappresentare l’Italia. Oltre a “Familia”, erano in competizione pellicole come “Berlinguer. La grande ambizione”, “Diamanti”, “Diva futura”, “Duse”, e molti altri titoli significativi.

La trama di “Familia” segue Luigi Celeste, ventenne che vive con sua madre Licia e il fratello Alessandro. La loro vita è segnata dalla figura assente del padre Franco, un uomo violento e opprimente. Quando Franco torna, la famiglia si trova nuovamente in pericolo. Il film esplora temi complessi come la violenza domestica e le conseguenze psicologiche sui membri della famiglia.

“Familia” è ispirato a eventi reali riguardanti Luigi Celeste, che ha sparato al padre dopo anni di abusi. La pellicola cerca di mettere in luce le ferite psicologiche provocate dalla violenza assistita e le difficoltà di chi vive in contesti tossici. Il film è ora disponibile in streaming su Prime Video.