21.6 C
Roma
martedì – 23 Settembre 2025
Spettacolo

Familia porta il cinema italiano agli Oscar Internazionali

Da StraNotizie
Familia porta il cinema italiano agli Oscar Internazionali

Il film Familia di Francesco Costabile rappresenterà l’Italia nella corsa per il miglior film internazionale agli Academy Award. La pellicola è stata presentata alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti ed è ispirata al libro Non sarà sempre così di Luigi Celeste, che narra la storia di un ragazzo cresciuto in un ambiente segnato dalla violenza domestica.

La trama segue Luigi, un giovane che, dopo il ritorno del padre Franco, vive nuovamente un clima di terrore. Deciso a proteggere la sua famiglia, Luigi compie un gesto estremo. Il cast include Francesco Gheghi, premiato come miglior attore nella sezione Orizzonti, insieme a Francesco Di Leva, Barbara Ronchi e Tecla Insolia. Costabile, già noto per Una femmina, dimostra la sua abilità nel raccontare storie personali con un messaggio universale.

Questa è la prima partecipazione del regista agli Oscar, un importante riconoscimento che lo colloca tra i talenti più promettenti del panorama cinematografico italiano. La nomina di Familia è il primo passo verso la candidatura come miglior film internazionale. A dicembre verrà annunciata la short list dei film candidati, mentre le nomination sono attese a gennaio. Attualmente, non è ancora stato trovato un distributore americano, fondamentale per promuovere efficacemente il film.

La selezione del film è stata effettuata da un comitato che ha considerato anche opere significative come Diamanti di Ferzan Özpetek e Il treno dei bambini di Cristina Comencini. Familia è stato scelto per la sua forza narrativa e il suo impatto emotivo, elementi capaci di attirare un pubblico internazionale.

Articolo precedente
iPhone pieghevole: l’innovazione tecnologica di Apple
Articolo successivo
Dieta mediterranea verde: alleata contro l’invecchiamento cerebrale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.