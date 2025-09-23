Familia porta il cinema italiano agli Oscar Internazionali

Il film Familia di Francesco Costabile rappresenterà l’Italia nella corsa per il miglior film internazionale agli Academy Award. La pellicola è stata presentata alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti ed è ispirata al libro Non sarà sempre così di Luigi Celeste, che narra la storia di un ragazzo cresciuto in un ambiente segnato dalla violenza domestica.

La trama segue Luigi, un giovane che, dopo il ritorno del padre Franco, vive nuovamente un clima di terrore. Deciso a proteggere la sua famiglia, Luigi compie un gesto estremo. Il cast include Francesco Gheghi, premiato come miglior attore nella sezione Orizzonti, insieme a Francesco Di Leva, Barbara Ronchi e Tecla Insolia. Costabile, già noto per Una femmina, dimostra la sua abilità nel raccontare storie personali con un messaggio universale.

Questa è la prima partecipazione del regista agli Oscar, un importante riconoscimento che lo colloca tra i talenti più promettenti del panorama cinematografico italiano. La nomina di Familia è il primo passo verso la candidatura come miglior film internazionale. A dicembre verrà annunciata la short list dei film candidati, mentre le nomination sono attese a gennaio. Attualmente, non è ancora stato trovato un distributore americano, fondamentale per promuovere efficacemente il film.

La selezione del film è stata effettuata da un comitato che ha considerato anche opere significative come Diamanti di Ferzan Özpetek e Il treno dei bambini di Cristina Comencini. Familia è stato scelto per la sua forza narrativa e il suo impatto emotivo, elementi capaci di attirare un pubblico internazionale.