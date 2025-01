Famiglie in Diminuzione: L’Impatto dei Migranti in Italia

Papa Francesco è intervenuto in collegamento dal Vaticano nella prima puntata del nuovo anno di “Che Tempo Che Fa”, parlando di temi importanti per lui e per la Santa Sede, in particolare il crollo delle natalità e l’accoglienza dei migranti. Nonostante una recente contusione al braccio, il Pontefice si è mostrato in buona forma. Ha affrontato argomenti come la pace nel mondo, soprattutto in relazione ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente, e il tema della denatalità in Italia.

Il Papa ha sottolineato che “un’Italia senza figli ha bisogno di immigrati” e ha fatto notare che l’età media in Italia è di 46 anni. Ha anche portato l’esempio dell’Argentina, un paese di migranti, per evidenziare l’importanza dell’integrazione. Ha dichiarato che il migrante deve essere assunto, accompagnato, promosso e integrato; se ciò non avviene, diventa un problema.

Riguardo alla questione dei migranti, Fabio Fazio ha menzionato le intenzioni di Donald Trump di espellere i migranti irregolari, e Papa Francesco ha replicato con enfasi, definendo tale decisione una “disgrazia” che punirebbe i più vulnerabili, cioè coloro che si trovano già in difficoltà.

Il 19 gennaio, Papa Francesco ha debuttato su TikTok, in un video in cui ha promosso la sua autobiografia “Spera”. Nel video, ha ringraziato il suo collaboratore Carlo Musso per il supporto nella scrittura del libro, in un contesto informale. Racconta delle sue esperienze, dalle passioni giovanili per il calcio fino alla sua ascesa al Soglio Pontificio, dedicando l’opera a Dio e mostrandosi grato per il suo cammino di vita.

In un altro contesto, il Santo Padre ha ribadito la sua posizione contro l’aborto, definendolo inaccettabile poiché contraddice il diritto alla vita. Il suo discorso è volto a rafforzare la sua visione sulla dignità umana e sull’importanza della vita in tutte le sue forme. In sintesi, il Pontefice ha affrontato tematiche rilevanti come la denatalità, l’immigrazione e il diritto alla vita, sottolineando la necessità di un’integrazione efficace e di una maggiore solidarietà verso i più fragili.