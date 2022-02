Sconcerto e indignazione. Ma non rassegnazione. I sindacati dei medici non nascondono il loro disappunto per la bocciatura del fondo destinato ai medici scomparsi a causa del Covid-19. «I medici hanno protetto tutti, senza distinzione di reddito, ricchi e poveri, occupati e disoccupati, ma di questo ci accorgiamo solo quando, purtroppo, perdiamo la salute e ci si ammaliamo ma, come abbiamo visto in questa occasione, ce ne dimentichiamo altrettanto rapidamente», dice il segretario del SUMAI Assoprof, Antonio Magi. Gli fa eco il segretario nazionale Anaao Assomed, Carlo Palermo: «È giusto che ora il Paese riconosca il loro sacrificio, il sacrificio delle loro famiglie e provveda a restituire loro una dignità professionale ed economica».

CIMO-FESMED lancia petizione online e scrive a Mattarella

Dallo sdegno ai fatti. Varie sono le iniziative dei sindacati dei medici, La Federazione CIMO-FESMED, ad esempio, ha deciso di indirizzare una lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella «nella speranza di poter ottenere un concreto segnale di vicinanza dello Stato al personale sanitario», dichiara il presidente della Federazione Guido Quici. Intanto, è stata lanciata su change.org una petizione, che in poche ore ha già ottenuto centinaia di consensi, per chiedere al Parlamento di provvedere a risarcire adeguatamente non solo le famiglie dei medici morti per Covid-19, ma anche quelle di tutti i sanitari deceduti a causa del virus. Nei prossimi giorni, inoltre, in occasione della seconda Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, il sindacato CIMO consegnerà al Presidente della Fondazione ONAOSI – Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani – quanto raccolto dalla vendita del libro «Giuro di non dimenticare», un’iniziativa adottata qualche mese fa per garantire un supporto ai figli dei medici che hanno perso la vita lottando contro il Covid-19.

Da SUMAI Assoprof la proposta di donare un giorno di retribuzione o di guadagni

«Alla politica vogliamo rispondere con i fatti e come SUMAI Assoprof proponiamo agli iscritti di tutte le organizzazioni sindacali mediche della dipendenza e della convenzionata ma anche della libera professione di donare un giorno di retribuzione o di guadagni alle famiglie dei colleghi deceduti», dice Magi. «Oggi non possiamo far altro – continua – che prendere atto, con rammarico, della considerazione che ha la politica della categoria medica che ha messo a rischio nel corso della pandemia la propria vita per gli altri e che ancora oggi negli ospedali, nei pronto soccorso, negli ambulatori di medicina generale e nei poliambulatori pubblici viene lasciata alla mercè dei violenti e di chi minaccia ritorsioni anche quando si mette a disposizione il proprio tempo libero a vaccinare la popolazione per cercare di tornare tutti quanti il prima possibile alla normalità». Nel frattempo la FP Cgil Medici, insieme ad altri sindacati, hanno dichiarato lo stato di agitazione. «Stiamo valutando uno sciopero nei primi giorni di marzo», annuncia Andrea Filippi, segretario nazionale FP Cgil Medici.