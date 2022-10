famiglia salva un gatto intrappolato

Un gatto intrappolato all’interno del vano motore di un’auto è stato salvato grazie alla segnalazione di una famiglia.

Quando le temperature iniziano a farsi più rigide molti animali di strada tendono a rifugiarsi e a cercare calore in ogni luogo, anche in quelli più pericolosi. La vita di un gatto è stata salvata grazie ad una bambina e alla sua famiglia che hanno sentito dei rumori provenire da un’auto e subito dopo hanno notato una coda penzolare all’esterno. Non riuscendo a trovare il proprietario della vettura hanno così deciso di chiamare i soccorsi che sono riusciti ad estrarre il felino che era rimasto incastrato nel vano motore del veicolo.

Sentono dei miagolii provenire da un’auto e si accorgono che un gatto era incastrato al suo interno

Una famiglia canadese si trovava all’esterno del parcheggio di un Mc Donald della regione della British Columbia quando ad un certo punto la bambina ha iniziato a sentire uno strano rumore provenire da una vettura che si trovava proprio accanto alla loro. Quando i tre si sono avvicinati alla macchina hanno visto una coda penzolare all’esterno e hanno scoperto che quelli che sentivano erano dei miagolii. Preoccupati per il gatto hanno subito iniziato a cercare i proprietari del veicolo per provare a tirare fuori l’animale, ma purtroppo la ricerca non aveva portato nessun risultato.

Non sapendo cosa fare per cercare di salvare la vita al povero felino, la famiglia ha deciso di chiamare i soccorsi. Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul luogo si sono accertati che purtroppo l’animale era incastrato nel vano motore dell’auto e il malcapitato animale non riusciva più a venirne fuori. Prima di intervenire per estrarlo anche i soccorritori si sono premurati di cercare i proprietari del veicolo ma non riuscendo a risalire a nessuno hanno deciso di agire prima che fosse troppo tardi. Senza arrecare alcun danno alla macchina i vigili sono riusciti ad aprirla e a trovare il gatto che era rimasto bloccato al suo interno. L’animale probabilmente si era infilato in quel luogo per cercare un po’ di calore, ma una volta entrato non era più riuscito a venirne fuori.

Il gatto era quindi intrappolato nel vano motore dell’auto a causa delle sue grandi dimensioni e quando i soccorritori sono riusciti a raggiungerlo sembrava davvero spaventato. Grazie a delle manovre i Vigili hanno portato in salvo l’animale che una volta fuori sembrava non avere ferite ma era solo molto sporco e impaurito.

Il gatto una volta fuori è stato portato dalla famiglia che lo aveva notato presso il rifugio del Distretto Regionale della Capitale per far sì che qualcuno potesse prendersi cura di lui.

Una volta arrivato alla struttura i volontari hanno subito provato a cercare i proprietari del felino ma purtroppo senza avere nessun riscontro. Ora il gatto è ancora in stallo presso il rifugio, ma grazie alla bambina e alla sua famiglia è finalmente fuori pericolo! (G. M.)