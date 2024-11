Famiglia Reale in Crisi: Anche Camilla Malata, la Regina Ferma

La Royal Family britannica continua a vivere momenti difficili. Dopo la morte della Regina Elisabetta e le recenti preoccupazioni riguardanti la salute di Kate Middleton e Re Carlo, ora è la Regina Camilla a dover affrontare problemi di salute. Buckingham Palace ha confermato che la Regina è affetta da un’infezione alle vie respiratorie. Secondo un portavoce, i medici le hanno consigliato di prendersi un periodo di riposo per recuperare le forze, facendo sapere che nonostante l’infezione, non è considerata grave. Tuttavia, Camilla ha dovuto rinunciare a numerosi impegni ufficiali, tra cui eventi significativi legati alla commemorazione dei caduti.

La Regina esprime il desiderio di partecipare al Remembrance Day, previsto per l’11 novembre, un evento annuale in onore dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Da Buckingham Palace è stata comunicata la speranza che la Regina possa riprendersi in tempo per essere presente. In questo contesto, la Regina si scusa per la sua assenza agli eventi programmati nella settimana, riponendo fiducia nel suo recupero. Per il 7 novembre, ha già rinunciato a partecipare alla Field of Remembrance, dove sarà sostituita dalla Duchessa di Gloucester.

Il 2024 si sta rivelando un anno particolarmente complesso per la Royal Family. All’inizio dell’anno, Kate Middleton ha reso pubblica la sua lotta contro il cancro e, a breve distanza, è stata data notizia del tumore di Re Carlo. Entrambi continuano i loro trattamenti sotto la supervisione medica: Kate ha recentemente ripreso i doveri pubblici dopo la chemioterapia, mentre Re Carlo sta gestendo i suoi impegni con cautela.

Nonostante le difficoltà, ci sono speranze per un futuro migliore. La Regina Camilla sta già progettando un viaggio a Roma con Re Carlo, dove sperano di trascorrere alcuni giorni. Questo viaggio rappresenta una nuova opportunità per la Royal Family di rimanere unita e affrontare le sfide future con rinnovato spirito. Il coronamento dell’anno si preannuncia come un momento di riflessione non solo sui loro impegni, ma anche sulla resilienza di fronte alle avversità che hanno caratterizzato il periodo attuale.