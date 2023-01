Famiglia Reale furiosa con Harry: “Traditore, non sarà perdonato, William distrutto dal dolore”

Come previsto le rivelazioni che il Principe Harry ha fatto nel suo libro Spare non sono state accolte bene nel Regno Unito. Ieri tutti i media inglesi si sono occupati del caso e sono intervenute tutte le fonti vicine a Buckingham Palace. Stando a quello che riporta un insider al Mirror, la Famiglia Reale sarebbe furiosa e William pare sia distrutto per quello che ha detto Harry.

“Harry verrà considerato come un traditore nella Royal Family. Oramai è finita. Non sarà mai più perdonato dalla Famiglia Reale. William è distrutto dal dolore per le dichiarazioni del fratello minore. C’è stata una distorsione della realtà e questo ha amareggiato tutti i suoi affetti”.

🔵#HarryandMeghan Nelle anticipazioni di due interviste per l’uscita del libro «Spare, il minore”, il principe Harry attacca la famiglia reale. Buckingham Palace, dichiara il secondogenito di Carlo e Diana, non avrebbe difeso lui e la moglie Meghan dalla stampa pic.twitter.com/jKunMJxsv1 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) January 3, 2023

“Nessuna riconciliazione per Harry con la Famiglia Reale”.

Un ex dipendente della Regina Elisabetta ha parlato con il Daily Mail ed ha usato parole forti contro il Duca di Sussex: “Non ci sarà mai più una riconciliazione per Harry con la Famiglia Reale. Dopo tutte le sue parole sulla privacy e l’intrusione dei media, ciò che ha commesso è incomprensibile e molto probabilmente imperdonabile. Le sue parole sono così cattive e mirate. Quasi sicuramente, si pentirà amaramente di quanto ha commesso. Ha superato troppe linee rosse nel libro. Se fosse ancora viva, Elisabetta sarebbe rimasta allibita dal comportamento del nipote. Almeno è morta prima e si è risparmiata questo spettacolo penoso“.

Nessuna comunicazione ufficiale dalla Royal Family, Buckingham Palace tace e questo non stupisce, solitamente i reali – se possono – non commentano gli scandali e le polemiche.

E se la Famiglia Reale “comunica” solo attraverso fonti e insider, a parlare direttamente di Harry è stato l’ex colonnello Richard Kemp: “Harry ha tradito così i suoi compagni, dopo aver sostenuto di aver trattato le persone uccise come pedine e non esseri umani: tutto questo non è affatto vero per l’esercito britannico, che differenzia sempre tra civili innocenti e combattenti di guerra. Così ha messo a repentaglio anche la sua sicurezza personale: si è sparato in un piede“.