Famiglia nel bosco, un caso italiano

La Biennale di Architettura di Venezia si è recentemente conclusa con un forte successo di pubblico, affrontando il tema di una maggiore integrazione tra architettura e natura. Il direttore della Biennale, Carlo Ratti, ha riflettuto sulla sua esperienza personale di crescita in un ambiente rurale e sulla storia di una famiglia che ha scelto di vivere in un bosco, suscitando dibattito sui media. Ratti ricorda la sua infanzia trascorsa nelle colline del Monferrato, dove suo padre, un professore di geofisica, aveva deciso di abbandonare la carriera accademica per tornare alla terra e diventare uno dei primi contadini biologici in Italia.

La vita nella campagna non era facile, con condizioni pre-industriali e senza comfort moderni come il riscaldamento centralizzato o la televisione. Tuttavia, Ratti è convinto che quegli anni siano stati formativi e gli abbiano insegnato a stare bene ovunque, tra i boschi o nelle città. La sua esperienza personale lo porta a schierarsi a favore della famiglia che ha scelto di vivere in un bosco, sottolineando l’importanza di permettere a ciascuno di sperimentare modelli diversi di vita, senza ostracizzare o giudicare. Ratti conclude che la storia delle idee è costellata di esperimenti che hanno avuto un impatto dirompente sulla società e che, purché non si arrechi danno ad altri, ciascuno di essi dovrebbe essere incentivato.