Famiglia e Affido: Debutta a Torino “Figli d’anima”

Famiglia e Affido: Debutta a Torino “Figli d’anima”

Debutta in prima nazionale il 21 ottobre, alle 19.30, al Teatro Gobetti di Torino, “Figli d’anima – incontri che possono cambiare una vita”, scritto e diretto da Simone Schinocca. Lo spettacolo, ispirato al concetto di famiglia scelta della scrittrice Michela Murgia, affronta il tema dell’affido, esplorando il significato di genitorialità e filiazione. Mette a confronto la famiglia naturale e quella scelta, illustrate attraverso un cast che include Antonella Delli Gatti, Costanza Maria Frola, Marco Musarella e Michela Paleologo. La scenografia è di Florinda Lombardi e i costumi di Agostino Maria Porchietto. Prodotto da Tedacà, in collaborazione con organizzazioni locali, sarà in scena fino al 26 ottobre.

Grazie a Casa Affido della Città di Torino, Schinocca ha condotto interviste per raccogliere storie di persone che hanno aperto le loro case e di ragazzi che hanno vissuto esperienze di abbandono, riscrivendo la loro idea di famiglia. La narrazione si basa su due concetti: “figli dell’anima” e “shamandura”. Il primo fa riferimento a una tradizione sarda in cui i bambini venivano affidati a adulti non familiari. “Shamandura”, termine arabo che significa “ormeggio”, rappresenta un luogo dove le imbarcazioni si fermano per ripararsi, simbolizzando la sicurezza e la stabilità.

Lo spettacolo mira a trovare un legame tra famiglia naturale e famiglia scelta, evidenziando come queste esperienze di affidamento possano diventare una vera “shamandura” nella vita di molti giovani. Attraverso la narrazione, si invita a riflettere su temi come la genitorialità e il significato di appartenenza, ponendo domande profonde riguardo alla realtà e alle relazioni familiari.

Il Teatro Gobetti si trova in via Rossini 8, e le rappresentazioni si tengono martedì, giovedì e sabato alle 19.30, mercoledì e venerdì alle 20.45, e domenica alle 16. Per informazioni sui biglietti, si può contattare la biglietteria del Teatro Carignano.

