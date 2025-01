Famiglia di Messina Denaro: Un Legame Sconosciuto

Paolo Errante Parrino, 77 anni, è stato arrestato il 27 gennaio all’ospedale di Magenta, dove era ricercato per mafia nell’inchiesta “Hydra”. Ricercato dal 25 gennaio dopo essere diventato irreperibile, è considerato un collegamento tra le tre mafie in Lombardia e il cugino Matteo Messina Denaro. La Corte di Cassazione ha confermato la sua custodia cautelare per associazione mafiosa.

L’inchiesta “Hydra” è condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Milano e ha rivelato un presunto “sistema mafioso lombardo” in alleanza tra Cosa Nostra, camorra e ‘ndrangheta, che opera nel Nord Italia. Avviata due anni fa con l’intento di smantellare le connessioni tra i principali gruppi mafiosi, ha già portato all’arresto di una decina di persone, mentre altre misure cautelari sono in corso.

Secondo la Dda, Paolo Errante Parrino fungeva da referente per il Mandamento di Castelvetrano in Lombardia, mantenendo legami stretti con Matteo Messina Denaro, che è stato arrestato nel gennaio 2023. Si ritiene che Parrino gestisse necessità logistiche e materiali per la famiglia di Messina Denaro nel Nord Italia e che avesse incontrato membri della famiglia dell’ex latitante a Castelvetrano. Ha anche svolto un ruolo da intermediario in dispute locali.

In aggiunta, si ipotizzano “rapporti confidenziali” con esponenti del Consiglio comunale di Abbiategrasso, compreso il sindaco Cesare Nai. L’avvocato di Errante Parrino ha richiesto gli arresti domiciliari per motivi di salute.