Da FAM‘ HOME crediamo che il vostro conforto ed il conforto della vostra famiglia sono la nostra preoccupazione e priorità principali. Combiniamo le nostre esperienze nell’industria e la passione per l’esperienza suprema del dormire insieme con soluzioni di design senza tempo.

Siamo qui per soddisfare i vostri desideri più profondi. Vi piacerebbe godersi del lusso dei tessuti naturali? Vi sono cotone morbido, seta lucente, lana calda e perfino lana di cammello esotica tra cui può scegliere. Soffrite di allergie? Non vi preoccupare! Vengono utilizzate le fibre in poliesteri di altissima qualità per soddisfare le persone con allergie. Preferite un cuscino quadrato? Rettangolare? Le soluzioni sono infinite, basta solo indicare quello che cercate.

Ogni pezzo è realizzato dai materiali certificati secondo la norma Oeko-Tex 100 con particolare attenzione alle tecnologie di produzione moderne. Prodotti certificati secondo questa norma internazionale sono testati per sostanze nocive e fabbricati solo dai materiali sicuri da usare che hanno un impatto minimo all’ambiente.

Nostre strutture e squadra qualificata si trovano in Europa, per questo tutte le attività produttive sono svolte qui.

Potrebbe essere difficile di trovare spazio e sistemare opzioni varie di accessori da letto per stagioni varie. Salvare il vostro spazio domestico per gli altri oggetti e scegliere un prodotto di FAM’ HOME adatto a tutte le stagioni.

Chi ha detto che la manutenzione della biancheria da letto di lusso è difficile? È un mito! Prodotti di FAM‘ HOME sono create in modo tale da rendere la vostra vita quotidiana più piacevole e facile per poter avere più tempo per sé stessi. Maggior parte dei nostri prodotti possono essere lavati in una lavatrice regolare e perfino asciugati in asciugatrice!

Prodotto di qualità per una vita di qualità altissima!

Piumino morbido in microfibra

Copertura: 100% microfibra

Materiale di riempimento: 100% fibra cava in poliestere antiallergico

Dimensioni : 135×200, 200×220, 220×240, 140×200, 155×200, 200×200, 220×220, 200×250

Direzioni d‘uso: dopo l’apertura della confezione lasciare il piumino di prendere aria. Spiumaccarlo prima del primo utilizzo.

Per poter mantenere il bilancio particolarmente buono di umidità e temperatura. Materiale traspirante Molto soffice e morbido Colore bianco universale Disponibile in dimensioni varie Lavabile in lavatrice ed asciugabile in asciugatrice

IPOALLERGENICO

Materiale di riempimento di questo piumino in microfibra FAM HOME è realizzato in fibra cava in poliestere rende questo piumino una scelta perfetta per quelli che soffrono di allergia. Dormire di notte in modo sano dalla primavera all‘inverno!

MANUTENZIONE SEMPLICE

Non è mai stato così facile che prendere cura di questo piumino! Nostro piumino può essere lavato con una lavatrice regolare fino a 95 gradi Celsius. Oltre a tutto ciò può essere asciugato in asciugatrice. Questo risparmia tempo e soldi per lavaggio a secco.

OEKO-TEX STANDARD 100

Questa norma internazionale garantisce che i nostri prodotti sono testati per sostanze nocive e fabbricati solo dai materiali sicuri da usare che hanno un impatto minimo all’ambiente.

FABBRICATO IN EUROPA

Siamo lieti di informarvi che il vostro nuovo piumino come tutti i nostri prodotti sono fabbricati in Europa con amore e cura.

GAMMA DEI PRODOTTI FAM’ HOME:

Copertura:

Cotone (100%) Cotone (50 %), Poliestere (50 %) Cotone (50 %), Poliestere (50 %) Cotone (52 %), Poliestere (48 %) Cotone (100%) Microfibra (100 %)

Materiale di riempimento:

Palline antiallergiche a fibra cava in poliestere (100%) Palline antiallergiche a fibra cava in poliestere (100%) Fibra cava in poliestere antiallergiche (100%) Cotone (70 %), Poliestere (30 %) Fibra cava in poliestere antiallergiche (100%) Fibra cava in poliestere antiallergiche (100%)

Dimensioni disponibili, cm:

80×80, 40×80, 50×70, 60×60 80×80, 40×80, 50×70 135×200, 200×220, 220×240 80×200, 90×200, 120×200, 150×200, 160×200, 180×200 135×200, 200×220, 220×240 80×80, 40×80, 50×70, 60×60, 40×90, 40×70, 40×60, 60×70, 50×60

Temperatura di lavaggio:

60°C 60°C 60°C 60°C 60°C 95°C

Adatto a:

tutte le stagioni tutte le stagioni tutte le stagioni tutte le stagioni tutte le stagioni tutte le stagioni

32,99 €