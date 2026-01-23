14.1 C
Falzi Srl: riciclo rifiuti speciali a Verona

Da stranotizie
L’azienda veronese Falzi Srl, specializzata nel riciclo dei rifiuti speciali provenienti dalle attività produttive, è diventata un punto di riferimento per la Valpantena e l’intera provincia di Verona. L’Amministratore Unico, Zeno Falzi, ha iniziato il proprio percorso in azienda giovanissimo e ha costruito una crescita basata su una visione imprenditoriale chiara: creare servizi ambientali evoluti per rispondere alle esigenze del tessuto produttivo locale.

Falzi Srl si occupa di rifiuti speciali, ovvero quelli generati da industrie, artigiani e imprese, che non sono pericolosi, ma semplicemente provenienti dalle attività produttive. Il settore è in continua evoluzione a causa del cambiamento delle tecnologie e dei rifiuti stessi. La crescita del gruppo è anche basata sull’innovazione digitale, come ad esempio lo sviluppo del software “Waste Manager”, utilizzato da aziende in tutta Italia per semplificare la burocrazia legata alla tracciabilità dei rifiuti.

L’azienda si fonda su valori precisi, come l’impegno e la fiducia nei collaboratori, e si prepara a celebrare 50 anni di attività con un nuovo investimento sul territorio: la realizzazione di un nuovo capannone in Valpantena per implementare un servizio di autodemolizione. Ciò creerà nuovi posti di lavoro e offrirà un servizio utile anche ai cittadini. Inoltre, l’azienda si appresta ad affrontare l’introduzione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, il RENTRI, che dal 2026 sarà obbligatorio anche per le imprese sotto i 10 dipendenti. Il software “WasteManager” permette alle aziende di gestire in modo semplice e conforme tutti gli adempimenti legati ai rifiuti.

