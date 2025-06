Falsificazione di ricette: 22enne denunciato a Spino D’Adda

SPINO D’ADDA – I carabinieri di Pandino hanno denunciato un 22enne pregiudicato residente in provincia di Milano per detenzione di farmaci stupefacenti, truffa e falsità materiale. Il 13 giugno, durante un controllo del territorio, i militari hanno notato il giovane in attesa alla fermata dell’autobus e hanno deciso di controllarlo.

Il ragazzo non ha saputo giustificare la sua presenza a Spino D’Adda, portando alla sua perquisizione. Nelle sue tasche sono stati rinvenuti vari documenti sanitari e, nel suo zaino, un sacchetto di farmacia contenente due scatole di un farmaco antidolorifico a base di sostanze stupefacenti, per un totale di 56 compresse.

Alla richiesta di esibire la ricetta medica, il giovane ha affermato di averla già consegnata alla farmacia per l’acquisto, dichiarando di averlo fatto per conto di un amico. I carabinieri hanno accompagnato il 22enne nella farmacia indicata per ulteriori accertamenti. Qui è emerso che la ricetta era stata emessa a nome di un’altra persona da un medico di Milano.

Successivamente, si è scoperto che il medico aveva denunciato il furto del suo timbro a metà maggio e confermato di non aver mai redatto quella ricetta. Non conoscendo né il destinatario del farmaco né chi lo avesse ritirato, il 22enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.laprovinciacr.it