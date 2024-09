Falsi vaccini covid per ottenere il green pass: 77 a processo

Il 26 settembre 2024, sono stati rinviati a giudizio 77 indagati nell’inchiesta Euro Green Pass, condotta dalla procura di Ancona, riguardante un giro di false vaccinazioni finalizzate all’ottenimento fraudolento del green pass tra dicembre 2021 e gennaio 2022. L’udienza preliminare è prevista per il 21 novembre. Le indagini, effettuate dalla Squadra Mobile di Ancona, hanno evidenziato casi estesi di corruzione e peculato, con connessioni tra i vari indagati, legati a vaccinazioni false presso l’Hub vaccinale allestito al Centro sportivo federale Paolinelli di Ancona. Queste operazioni illecite miravano a garantire la certificazione del Green Pass, necessaria per accedere a vari servizi e attività durante la pandemia.

Per la comunicazione dell’udienza preliminare e la richiesta di rinvio a giudizio per i numerosi indagati, sono stati coinvolti anche gli uffici investigativi delle province di Macerata, Bologna, Roma, Pesaro-Urbino, Fermo, Pescara, Taranto, Perugia e Arezzo, ampliando così la portata dell’inchiesta su scala nazionale. L’inchiesta ha messo in evidenza l’importanza della legalità e della trasparenza nel sistema sanitario, soprattutto in un periodo critico come quello della gestione della pandemia.

Il caso solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’affidabilità delle procedure sanitarie in tempi di crisi, evidenziando la necessità di un rigoroso controllo per prevenire simili abusi. La diffusione di attestati falsi non solo ha compromesso la fiducia pubblica nel sistema sanitario, ma ha anche messo a rischio la salute collettiva, creando un pericoloso precedente. Questo episodio riporta l’attenzione sulla vulnerabilità del sistema nei confronti delle frodi, sottolineando l’urgenza di misure più stringenti e di controlli più approfonditi per garantire l’integrità delle pratiche sanitarie.

L’inchiesta Euro Green Pass rappresenta quindi un campanello d’allarme per le istituzioni e per gli operatori sanitari, invitandoli a riflessioni profonde sulle proprie pratiche e sull’importanza di mantenere elevati standard etici e professionali per il bene comune.