“A questo punto il problema è diventato sistemico, non si tratta più del singolo no vax. Siamo di fronte a un cerchio concentrico di attacchi mirati a destabilizzare la sicurezza informatica del Paese, prendendo la scusa del momento pandemico e la facile attaccabilità dei green pass”. Lo afferma all’Adnkronos il professor Ranieri Razzante, consigliere per la cybersecurity del sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, riferendosi alla scoperta di una rete criminale in grado di creare falsi green pass.

“L’effetto pubblicitario di questi attacchi anche laddove non riusciti o riusciti al minimo è imponente – continua – Questi criminali, non credo siano così tanto organizzati, vogliono visibilità e l’acquisizione di potere contrattuale nei confronti della criminalità organizzata e informatica in quanto essere riusciti a penetrare un sistema di un ente pubblico, un’infrastruttura critica come quella sanitaria di una regione, è uno dei massimi successi per hacker informatico”.

“Vogliamo e dobbiamo dire a questi signori che le nostre strutture di intelligence, di polizia e la neonata Agenzia per la cybersicurezza – conclude Razzante – si stanno attrezzando, anzi sono già attrezzate per il rintracciamento puntuale della fonte di questi attacchi, fermo restando che la Pa è ancora troppo indietro e tanto c’è da fare”.