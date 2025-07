Falò e colpi di scena: il drammatico finale di Temptation Island

Nella sesta puntata di “Temptation Island”, in onda su Canale 5, le tensioni tra le coppie raggiungono il culmine e il pubblico è avvolto da colpi di scena inaspettati. Il docu-reality, condotto da Filippo Bisciglia, segna l’inizio della maratona finale, con tre episodi che si concluderanno il 31 luglio.

Le storie di Antonio e Valentina, Sarah e Valerio, Maria Concetta e Angelo si intrecciano in un mix di emozioni forti. Antonio, tra tensioni e sfide, rivela a Rosario di voler riconquistare Valentina, ma non prima di averle riservato uno scherzo. La situazione si complica quando Valentina vede un video in cui lui si dichiara interessato alla single Marta, scatenando la sua furia e portandola a chiedere un falò. Qui, la grande sorpresa la aspetta: Antonio le propone di sposarla, con un “sì” emozionante da parte sua.

Dall’altra parte, il falò di Sarah e Valerio segna un congedo amaro. L’esterna di Valerio con la single Ary scatena emozioni travolgenti, rivelando che non è più disposto a restare con Sarah. I due si confrontano in un clima di lacrime e tensioni, e alla fine decide di uscire da solo, lasciando Sarah in lacrime ma consolante.

Infine, Maria Concetta attende con ansia il falò con Angelo, furiosa dopo aver visto i video incriminanti della sua esterna con la single Marianna. Con tensione palpabile, si dirige verso il falò per confrontarsi con lui.

Le storie si intensificano e le emozioni si fanno sempre più spinte, promettendo una conclusione mozzafiato per questa edizione di “Temptation Island”.