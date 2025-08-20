Fallout inizia a New Vegas: trailer della nuova stagione

Il teaser trailer della seconda stagione di Fallout è stato presentato ufficialmente alla Gamescom, il principale evento videoludico a livello mondiale. Questa nuova stagione, prodotta da Amazon MGM Studios e Kilter Films, sarà disponibile su Prime Video a partire dal 17 dicembre. Tra le novità, il trailer mostra un nuovo personaggio interpretato da Justin Theroux, che vestirà i panni di Robert House, e offre un primo sguardo ai Deathclaw, bestie iconiche del franchise.

Durante la diretta dell’Opening Night Live della Gamescom, è stato annunciato che la seconda stagione conterrà otto episodi, rilasciati settimanalmente fino al gran finale previsto per il 4 febbraio. Gli showrunner Nolan e Robertson-Dworet, insieme agli attori Ella Purnell e Aaron Moten, hanno approfondito le sfide che i protagonisti, Lucy, Maximus e il Ghoul, dovranno affrontare.

La nuova stagione partirà dall’epico finale della prima, portando gli spettatori attraverso il deserto del Mojave fino a New Vegas, una città post-apocalittica.

La trama della prima stagione è ambientata in un mondo alternativo, dove gli anni ’50 coesistono con la tecnologia avanzata, dopo la devastazione causata dalla guerra nucleare. Duecento anni dopo, il mondo è ridotto a una wasteland, mentre alcuni rifugi sotterranei, chiamati Vault, simulano una vita perfetta. Lucy MacLean, la protagonista, è costretta a lasciare il suo rifugio per salvare suo padre, scoprendo così la dura realtà esterna.

Fallout si distingue per la sua scrittura, mantenendo l’umorismo oscuro dei videogiochi originali e coinvolgendo sia i fan dei giochi sia i nuovi spettatori su Prime Video.