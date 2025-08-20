29.2 C
Roma
mercoledì – 20 Agosto 2025
Spettacolo

Fallout inizia a New Vegas: trailer della nuova stagione

Da StraNotizie
Fallout inizia a New Vegas: trailer della nuova stagione

Il teaser trailer della seconda stagione di Fallout è stato presentato ufficialmente alla Gamescom, il principale evento videoludico a livello mondiale. Questa nuova stagione, prodotta da Amazon MGM Studios e Kilter Films, sarà disponibile su Prime Video a partire dal 17 dicembre. Tra le novità, il trailer mostra un nuovo personaggio interpretato da Justin Theroux, che vestirà i panni di Robert House, e offre un primo sguardo ai Deathclaw, bestie iconiche del franchise.

Durante la diretta dell’Opening Night Live della Gamescom, è stato annunciato che la seconda stagione conterrà otto episodi, rilasciati settimanalmente fino al gran finale previsto per il 4 febbraio. Gli showrunner Nolan e Robertson-Dworet, insieme agli attori Ella Purnell e Aaron Moten, hanno approfondito le sfide che i protagonisti, Lucy, Maximus e il Ghoul, dovranno affrontare.

La nuova stagione partirà dall’epico finale della prima, portando gli spettatori attraverso il deserto del Mojave fino a New Vegas, una città post-apocalittica.

La trama della prima stagione è ambientata in un mondo alternativo, dove gli anni ’50 coesistono con la tecnologia avanzata, dopo la devastazione causata dalla guerra nucleare. Duecento anni dopo, il mondo è ridotto a una wasteland, mentre alcuni rifugi sotterranei, chiamati Vault, simulano una vita perfetta. Lucy MacLean, la protagonista, è costretta a lasciare il suo rifugio per salvare suo padre, scoprendo così la dura realtà esterna.

Fallout si distingue per la sua scrittura, mantenendo l’umorismo oscuro dei videogiochi originali e coinvolgendo sia i fan dei giochi sia i nuovi spettatori su Prime Video.

Articolo precedente
Google Pixel 10: innovazione e sostenibilità al primo posto
Articolo successivo
Dieta Mediterranea in Italia: segreti per la longevità
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.