Fallout: anteprima della nuova stagione alla Gamescom

Prime Video ha presentato in anteprima il teaser trailer della seconda stagione di Fallout durante l’Opening Night Live della Gamescom, il più importante evento dedicato ai videogiochi. La nuova stagione sarà disponibile dal 17 dicembre, con episodi rilasciati settimanalmente fino al 4 febbraio.

La serie, prodotta da Kilter Films, vede tra gli executive producer Jonathan Nolan e Lisa Joy, con Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner come creatori e showrunner. La prima stagione ha ottenuto un grande successo, superando i 100 milioni di spettatori a livello globale.

I nuovi episodi continueranno dalla conclusione della prima stagione, portando gli spettatori nel deserto del Mojave fino a New Vegas, il fulcro dell’universo post-apocalittico di Fallout. La serie sarà accessibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi.

Durante l’evento alla Gamescom, davanti a più di cinquemila spettatori, Nolan, Robertson-Dworet e gli attori Ella Purnell e Aaron Moten hanno condiviso dettagli inediti sulla trama. Il trailer ha svelato due novità importanti: l’ingresso di Justin Theroux nel cast nel ruolo di Robert House e la prima apparizione del temibile Deathclaw, una delle creature più famose della saga.

Il cast include anche Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias e Frances Turner. Fallout è prodotta da Amazon MGM Studios e Kilter Films, in collaborazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks, con la partecipazione di Todd Howard e James Altman come produttori esecutivi.