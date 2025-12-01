7.3 C
Roma
lunedì – 1 Dicembre 2025
Tecnologia

Fallimenti nel PNRR e cybersecurity a rischio in Italia

Da stranotizie
Fallimenti nel PNRR e cybersecurity a rischio in Italia

Mentre il tempo stringe per i progetti del Pnrr dedicati alla medicina territoriale, molte Regioni non hanno ancora completato Case e Ospedali di Comunità. E dove gli edifici sono pronti, spesso mancano servizi e personale. Le inefficienze locali e le resistenze di gruppi di interesse rischiano di far fallire la rivoluzione della sanità di prossimità.

Un’indagine sulla cybersecurity ha rivelato una falla colossale: l’esperto Andrea Mavilla è riuscito ad accedere a piattaforme negli Usa, in Russia e in Israele contenenti numeri di telefono, email e utenze di capi di Stato, ministri, banche, media e perfino del Vaticano. Nonostante la segnalazione all’Agenzia per la cybersicurezza e al Garante, i dati risultano ancora esposti mentre indaga la Polizia Postale.

Inoltre, sono state scoperte nuove immagini che confermano il riciclo sistematico di prodotti avariati destinati anche a ristoranti e grande distribuzione da parte del macello Bervini. La trasmissione d’inchiesta ha anche indagato su come il Comune di Fiumicino affidi appalti e lavori pubblici sul litorale laziale. Infine, è stata esaminata la situazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità in alcune regioni italiane, dove spesso mancano servizi e personale nonostante la scadenza imminente dei progetti del PNRR per la salute del territorio.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Ornella Vanoni sale in classifica FIMI
Articolo successivo
Italia: accesso ai farmaci e digitalizzazione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.