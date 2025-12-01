Fallimenti nel PNRR e cybersecurity a rischio in Italia

Mentre il tempo stringe per i progetti del Pnrr dedicati alla medicina territoriale, molte Regioni non hanno ancora completato Case e Ospedali di Comunità. E dove gli edifici sono pronti, spesso mancano servizi e personale. Le inefficienze locali e le resistenze di gruppi di interesse rischiano di far fallire la rivoluzione della sanità di prossimità.

Un’indagine sulla cybersecurity ha rivelato una falla colossale: l’esperto Andrea Mavilla è riuscito ad accedere a piattaforme negli Usa, in Russia e in Israele contenenti numeri di telefono, email e utenze di capi di Stato, ministri, banche, media e perfino del Vaticano. Nonostante la segnalazione all’Agenzia per la cybersicurezza e al Garante, i dati risultano ancora esposti mentre indaga la Polizia Postale.

Inoltre, sono state scoperte nuove immagini che confermano il riciclo sistematico di prodotti avariati destinati anche a ristoranti e grande distribuzione da parte del macello Bervini. La trasmissione d'inchiesta ha anche indagato su come il Comune di Fiumicino affidi appalti e lavori pubblici sul litorale laziale.